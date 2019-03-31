Bahçeli’den İstanbul açıklaması: Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada İstanbul’daki son durumu değerlendirdi Bahçeli, “Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir” dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Vatandaşlarımız hür iradeleriyle oy kullandı. Sandıktan çıkan sonuçlara saygımız tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kere daha ilan etmiştir.

31 Mart seçimleri bazı olayların dışında sakin ve huzurlu geçmiştir. Malatya’da 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kavgadan üzüntü duyduğumuzun bilinmesinde fayda var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Kirli cephe sonuç almaya çalışsa da başarsızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiştir. Cumhur İttifakı’nın milli beka çağrısı aziz milletimiz tarafından benimsenmiştir. Türk milleti, engin sağduyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı, hedeflerine ulaşmıştır.

31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. Cumhurun mesajı kabul görmüştür.

Bu seçimleri intikam vasıtası görenler mağlup olmuştur. Türkiye’ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmış, teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, hançer sallayanlar yanlışa düştüklerini anlayacaktır. Artık seçim geride kalmıştır. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kaybedecek vakti yok.

Sağduyunun, ortak aklın öne çıkması başlıca gündem olmalıdır.

Siyasi gerilim ve çatışmadan kimse başarılı çıkamayacaktır. Birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi ülkemizin geleceğine hizmet olacaktır. Cepheleşmede huzur yoktur. Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, konu kapanmıştır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır. Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım sonuçları çıkaracaktır. Cumhur İttifakı’nın muhterem adaylarına oy verenlere şükranlarımı sunuyorum.”