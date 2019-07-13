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14.07.2019
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Bahçeli’den S-400 yorumu: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya’dan Türkiye’ye teslimatı yapılan S-400 sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, savunma sisteminin “Saray’ın korumak için alındığı” eleştirilerinde bulunanlara yönelik ise, “Cahil, köhne, kişiliksiz, köksüz ve iş birlikçi” dedi.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır, S-400’e PKK’lı caniler karşıdır, S-400’e küresel güçler karşıdır, S-400’e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400’ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir.”

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