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20.07.2019
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Bahçeli’den ‘tek adam sisteminden geriye dönüş yok’ mesajı

MHP lideri Bahçeli Karabük'te yaptığı konuşmada, 'tek adam sisteminden geriye dönüş yok' mesajı verdi. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin de konuşan Bahçeli, "Bölgede tek taraflı adımlar atmak ateşle oynamaktır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük’te konuştu.

Doğu Akdeniz’deki sondaj gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Bölgede tek taraflı adımlar atmak ateşle oynamaktır.  AB üyelik süreci gerekiyorsa tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB’ye mahkum değildir. Hakkımızı çiğnetmeyiz, AB aklını başına almalı. AB ile bir karar arifesinde olduğumuz açıktır. Kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın. AB ile yol ayrımına gelinmiştir. Biz deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz” dedi.

Açıklamasında başkanlık sistemine de değinen Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletin başarısıdır. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ DEVAM ETMESİN” DİYENLER ARTIYOR

Piar Araştırma’nın aboneleri ile yaptığı son anket, yurttaşların başkanlık sistemine olan güvensizliğini gözler önüne serdi. “Başkanlık sistemi 1 yılını doldurdu. Başkanlık sisteminin devamı ile ilgili bir referandum olsa hangi seçeneği tercih edersiniz?” sorusuna katılımcılar yüzde 62,5 oranında “Parlamenter sistem geri gelmeli” derken, yüzde 26 oranında “Başkanlık sistemi devam etmeli” yanıtı verdi. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 11,5 oldu.

Araştırma: Halk, tek adam ve başkanlık sistemine karşı

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