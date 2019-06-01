Bahçeli’den ‘yargı reformu’ açıklaması: “Çok isabetli bir hedef”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargı Reformu Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Bahçeli açıklamasında şunları ifade etti:

“Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir” açıklaması yaptı.

Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir.”

