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01.06.2019
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Bahçelievler’de öğretmenlere yönelik şiddet protesto edildi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Bahçelievler Halit Ziya Uşaklıgil ilkokulunda 30 Mayıs günü öğretmenlere yönelik saldırı veliler, öğretmenler ve eğitim sendikaları tarafından protesto edildi. 

Evresel’de yer alan habere göre eğitim emekçileri adına basın açıklamasını okuyan Öğretmen Eda Şahin şunları söyledi: “Kendini mum misali yakıp öğrencilerini aydınlatmaya çabasındaki bizler, zaman zaman zorluklarla, anlayışsızlıklarla, gururumuzu inciten tavırlarla ve maalesef şiddetle karışı karşıya kalmaktayız. Dün Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu’nda yaşadığımız elim hadise her seferinde son olmasını arzu ettiğimiz şiddetin son halkasıydı. Eğitime kendini vakfetmiş 2 kıymetli meslektaşımız, iyi niyeti sonucu hak etmedikleri bir şiddete maruz kalmıştır. Bu haince saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını, örnek teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını ve bu şiddetin hiçbir eğitim kurumumuzda tekrarlanmaması tek arzumdur.”

“EĞİTİMCİLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDETİ KABUL ETMİYORUZ!”

Daha sonra söz alan Eğitim Sen 1 No’lu Şube başkanı Mesut Mike ise son yıllarda eğitim emekçilerine yönelik saldırıların, karalamaların giderek arttığına dikkat çekerek; “Eğitim emekçileri görevlerini zor şartlarda yerine getirmeye çalışıyorlar. Son birkaç senede yetkili mercilerde bulunanların, Eğitim emekçilerinin “bankamatik memuru olduğu, öğrencilere eğitim vermede yetersiz olduğu, cami avlusundaki güvercinler gibi olduğu” şeklinde olumsuz sözleri öğretmenleri toplumun gözünde itibarsızlaştırdı. Oysa ki şunu çok iyi biliyoruz. Eğitimciler bu ülkenin geleceğini hazırlayan insanlardır. İnsan yetiştirmek her şeyden zordur. İnsanı fikri ve zihni bakımından sağlıklı bir şekilde topluma kazandıran onların yeteneklerini ortaya çıkarabildiklerini hepiniz örnekleriyle birlikte gözlemleyebiliyoruz” dedi.

“Buna rağmen eğitimcilerimize yönelik şiddeti kesinlikle kabul etmiyoruz!’’ diyen Mike, bundan sonra öğretmenlere yönelik bu tip yaklaşımların olmaması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi. 

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