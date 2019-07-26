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26.07.2019
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Bahçelievler’de yol çöktü: Facianın eşiğinden dönüldü!

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Anıl Ataş

İstanbul Bahçelievler’e bağlı Yenibosna’da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi’nde meydanagelen olay paniğe sebep oldu. Çökme, metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patlaması sonucu meydana geldi.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, ‘Doğru malzemeler kullanılsa bu tür olaylar yaşanmaz’ dedi. Suna, böylesi işlerin ehlilerine yaptırılması gerektiğini ifade etti.

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Suna şöyle konuştu, “Kentimizde bu tür olaylar yaklaşık bir senedir çok sık meydana gelmekte. Yani bir yoğun yağışta veya üzerinden ağır bir trafik geçtiği zaman bunlar yaşanıyor. Bunlar olması muhtemel şeylerdir zaten ama bunlarla ilgili tedbir alınması gerekir. Elbette ki yağmur bir etkendir, bunu yadsımıyoruz ama doğru bir imalat yapılsaydı sonucu bu kadar fazla olmaz. Yol alt tabanının dolgusu sağlam yapılarak ya da yeterli drenaj yolları yapılarak bu tarz çökmeler önlenebilir.”

‘Tecrübesiz kişiler yol yapıyor’

Çökmenin metroyla bağlantısının incelenmesi gerektiğini ifade eden Suna şöyle devam etti, “Metro da bu çökmeyle ilgili bir etken olabilir ama asıl meselenin üst yapıların özensiz yapımından kaynaklandığını düşünüyorum. Maalesef ülkemizde bu tür olayları önemsemediğimiz için baştan savarak yapıyoruz, işi ehline yaptırmıyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylar çok sık meydana geliyor. Önümüzdeki günlerde de bu tür olaylar artarak devam edecek diye endişeleniyoruz. Bu işlerin bilinçli, liyakatli kişilere yaptırılması gerekir. Bu işle ilgili tecrübesi olmayan bir kişiye ‘yol altyapısını yap’ derseniz olacağı budur. Maalesef son 15 yılda kentimize ve ülkemize bu tür işlemler yapıldı ve bunların sonuçları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

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