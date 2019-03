Bahçeli’nin bekası!

Seçime iki haftadan az zaman kaldı.



Bu seçimlerde iktidar partileri iki argümanı kullanıyor.



Devletin bekası ve terör!



Devletin beka sorununu da ikiye ayırmışlar.



-Dünya bize düşman.



-İçerideki hainler.



“Tehlikeli bu durum Türkiye Cumhuriyeti’ni yok edecek.”



O nedenle; “tek adam” rejimi kalmalı.



“Yerel seçimleri devleti kullanan iktidar mutlaka kazanmalı!” diyorlar.

***



“Devletimizi yıkmak, rejimi çevirmek isteyenler terörü kışkırtıyorlar” tümcesiyle insanları korkutmaya çalışıyorlar.



Öyle bir noktaya gelindi ki; iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ortaya çıkan her sorun, bu sorunun çözülmesini isteyen her kesim, aykırı her talep ya da insanca yaşamak adına yapılanları sorgulayan her kişi terörist olarak ilan ediliyor.



Hatta dünyayı sarsan terör faaliyetleri bile ülke gündemine taşınarak oy avcılığı adına kanırttılıyor…



***



Gerçekten terör en vahşi katliam türüdür!



İnsanlığın bu vahşeti kabul etmesi mümkün değildir.



Tüm dünyanın bu konu üzerinde çok ciddi düşünmesi ve bir karara varması gerekir.



Çünkü şu anda terörün Birleşmiş Milletler’de kabul edilmiş ortak bir tanımı yoktur.



Özellikle emperyalist güçler terörü bugünün savaş yöntemi olarak kullanmakta, diğer devletlerin kaynaklarını bu yolla ele geçirmekteler.



Yeni dünya savaşı modelinde cephelerin terör yoluyla ülke sınırları içinde açıldığı da bilinen bir durum.



***



Ancak demokratik hukuk devletleri bu gerçekleri bilerek halkını korumak için çok geniş önlemler almaktadır.



Yurttaşını korkutmadan, onları bilinçlendirerek özellikle hak ve adalet kavramlarını genişleterek, ekonomik kalkınma ve adil paylaşımı oluşturarak terörün kaynakları kurutmaya çalışmaktadır.



Korku değil güvenliğinin güçlü olduğu kanısını yayması, toplumun barış içinde yaşamasını sağlayacaktır.



***



Yerel seçimlere giderken AKP/MHP’nin halka verebileceği hiçbir vaadi, dokunabileceği hiç bir projesi kalmadı.



Bu nedenle şiddet ve korku temelli bir seçim stratejisi sürdürüyor.



Devletin bekasını sorun yapması ve bunu teröre bağlaması yeni seçim strateji olarak değerlendiriliyor.



Korkutan ve şiddet içerikli bu yol, demokratik kültürünün gelişmesini engellediği gibi demokrasiden kolay vazgeçen ve totaliterliğe geçmeyi yeğleyen bir anlayışa da güç katar.



Daha da vahimi, terör ve beka sorununun kaynağı olarak gösterilen komşu ülkelerle aramızda düzeltilmesi zorlaşan çatışmalara neden olur.



***



Seçimi kazanmak için kullanılan bu yöntem yanlıştır. Milliyetçi oyların alınması adına yapılanlar yurttaşlarımızın da bölünmesine, ayrışması ve birbirileriyle yabancılaşmasına neden oluyor.



Oysa aday ve partilerin yerelde yapacakları hizmetleri üzerinden propaganda yapmalı gerekir.



***



Ege’de verdiğiniz 16 adayı geri aldınız mı? Hala cevap verilmiyor.



Hatırlarsınız Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, önemli bir iddia ortaya atmış, “AKP, AB müzakerelerinde gün almak için adaların Yunanistan’a bıraktı” demişti.



Nitekim şimdi o adalarda hiçbir varlığımız yok.



Hatta oralarda Yunan ülkesi olduğu için büyük sorun yaşanıyor.



Ege’deki uluslararası sulara çıkamayan, av sahaları küçülmüş balıkçılarımıza Yunan botları tacizde bulunuyor. Defalarca bu sorun iktidara bildirilmiş.



Balıkçılar “Artık Ege’de balık avına çıkılamaz, orası Yunan gölü oldu” diyorlar.



Egemenlik, vatan topraklarına, adalarına sahip olmakla mümkündür!..



Kendi egemenliğinizden vazgeçerseniz beka sorunu başlar…



***



Anlaşılan o ki; “Devletin beka sorunu var” denilmesinin nedeni Bahçeli’nin siyaseten varlığını sürdürmesi içinmiş…