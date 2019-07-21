Bahçeli’nin hedefinde yine HDP ve İYİ Parti var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman’da konuştu.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle Amerika’nın uygulayacağı yaptırımlara ilişkin “Bize vız gelecektir” diyen Bahçeli, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının ‘yeni başlangıçlara vesile olabileceğini’ söyledi.

Bahçeli, “Yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD’nin F-35 projesinden Türkiye’yi çıkarma hatası Allah’ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye’nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır” dedi. MHP lideri, “Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar.Kötü müttefik de inşallah Türk’ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ‘Tek adam’ rejimini eleştirenlere “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik eleştirilere de yanıt veren Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ülkemizin karanlıktan çıkması için ihya edilmiştir. 15 Temmuz’da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sisteminin zayıfları aşılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi macera değil mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni koro halinde kötülemeleri boşuna değildir. 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar sistemden rahatsız. Söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke olma konusundaki ısrarlı duruşumuz zalimlerin dengesini bozmuştur. İlerledikçe arkamızdan çekiştiriyorlar. Vatan evlatlarının kanlarını döküyorlar. Doğu Akdeniz’de karşımıza çıkıyorlar, S-400’leri almamızı şüphe ile yaklaşıyorlar, zillete yatırım yapıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

İlginizi çekebilir: Cehennem çukurları açılmak isteniyor

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“Karaman, anamızın ak sütü olan Türkçe’nin bayraklaştığı vatan köşesidir. Belediye başkanlarımızı destekleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Karaman’da sıra MHP’dedir, görev MHP’dedir. Sorumluluğumuzun gereği ne getiriyorsa onu yapacağız. Azı çok yapmak, eksiği tamamlamak bizim harcımızdır. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz.Biz MHP’yiz. Aziz ve irademiz Türk milletinin yükselişidir. Yılgınlığa düşmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Karaman, MHP ile altın çağını yaşayacaktır

HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize sızmış uzantısı, hain yüzüdür. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi durduracağını sanan Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak soysuzluk değil midir? HDP, İP’lileri Meclis’e sokanlardır. Yaptırımlar bize vız gelir. Kötü müttefiklik de Türk’ün imzası bulunan savaş uçaklarının yapılmasına neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti kimseden himmet beklemez. Hedef koyarız, biz de yaparız.

Geleceğin kudreti Türkiye Cumhuriyeti’dir. Günlük siyasi kaygıları bir kenara bırakmak lazımdır. Egoların, bencilliğin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Önümüze bakmalıyız. Unutmayınız ki, geleceğini planlayamayan milletin istikbali olmamıştır. Hayallerimizin sınırı yoktur.

Karaman’ın yaralarına merhem olacağız. Üretken belediye anlayışımızın temeli budur. Bugünün ağır meselelerini halletmekle kalmayacak aktif bir çalışma disiplini ile her derde deva üreteceğiz. Bizim kaybedecek zamanımız yoktur, işimiz ise pek çoktur. Bugüne kadar yorulmadık, yorgunluğa prim vermedik. Terörü lanetliyorum, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu bayrağı indiremeyecekler. Düzce’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum”