Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ tepkisine Yıldırım’dan yanıt: İttifakımıza zarar veremez

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, “Kürdistan” ifadesini kullandığı için kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iligli açıklamada bulundu. AKP’nin Cumhur İttifakı kurduğu MHP’nin İstanbul seçimi için kendisine destek verdiğini söyleyen Yıldırım, “Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez” diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, isim vermeden AKP İstanbul adayı Yıldırım’ın Diyarbakır ziyareti sırasında kullandığı “Kürdistan” ve “Lazistan” açıklamalarını eleştirmiş, “Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik, özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır” ifadelerini kullanmıştı.

İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım, Diyarbakır’da söylediği “Kürdistan” sözleri ile ilgili olarak da, “Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı” şeklinde konuştu.

VIZ GELİR TIRIS GİDER

Yıldırım 16 Haziran’da rakibi Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı canlı yayınla ilgili olarak da konuştu. Yıldırım, “Bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız” dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin, “Başkanım İsmail Küçükkaya taraf” diye bağırması üzerine Yıldırım, “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik” diye yanıt verdi.

