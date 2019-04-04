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04.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Bahçeli’nin önerisi Anayasa’ya aykırı

Bahçeli’nin önerisi Anayasa’ya aykırı

MHP Lideri Bahçeli’nin, seçim sonuçlarının ardından dile getirdiği, “Büyükşehir belediye başkanını halk seçsin, o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin” şeklindeki ‘önerisi’ tepki çekti; CHP’nin hukukçu vekillerinden Emir, “Öneri, Anayasa’ya aykırı” dedi. İdare hukukçusu Günday ise “Bunun bir ileri adımı da büyükşehir belediye başkanını da Cumhurbaşkanı’nın atamasıdır” ifadesini kullandı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halkın seçeceği büyükşehir belediye başkanının ilçe belediye başkanlarını ataması önerisi tartışma yarattı. Bahçeli’nin bu önerisini değerlendiren CHP’nin hukukçu Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Murat Emir, “Bahçeli’nin bu talebi, Anayasa’yı ihlal anlamına gelmektedir. Ademi merkeziyetçilikten uzaklaşmak, demokrasiden uzaklaşmaktır” dedi. Bahçeli’nin talebinin antidemokratik olduğunu ifade eden Emir, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Yerelin yerinden yönetilmesi demokrasinin esasıdır. Her yerel birim, o bölgenin sorunlarını bilen insanlar tarafından seçilmelidir. Kentlerin çok büyüdüğünü ve kalabalıklaştığını da düşünürsek sadece büyükşehir belediye başkanının söz hakkının olması kabul edilemez” diye konuştu.

ANAYASA İLE ÇELİŞİYOR

Emir, “Yönetimin merkezileştirilmesi, Anayasa ile çelişir durumdadır. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında hiyerarşik ilişki yoktur, idari vesayet vardır. Bu da Anayasamızın yerel idareleri önemsediği, bu idarelerin demokratik bir biçimde belirlenmesi gerektiği anlamına gelir. Daha demokratik olması, yerel ihtiyaçları daha dikkate alır bir idare olması bakımından yerinden yönetim daha demokratik ve katılımcı bir işlev görüyor. Bunu tersine götürecek bütün önerilere karşı çıkacağız” dedi. İdare Hukukçusu Metin Günday da Bahçeli’nin açıklamalarının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Hukuki olarak değerlendirilemeyecek derecede ileri giden bir söz çünkü. Bu açıklama aslında MHP lideri Bahçeli’nin demokrasi anlayışını da ortaya koyuyor. Anayasa’ya aykırı bu söylemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun olduğunu da iddia etti Sayın Bahçeli. O zaman büyükşehir belediye başkanını da halk seçmesin. Onu da Cumhurbaşkanı atasın. Bunun bir ileri aşaması da odur çünkü. Demokratik yönetim anlayışında kabul edilmesi mümkün olmayan bir ifade ve öneridir. Hiçbir hukuki metin ile açıklanamaz.”

Demokratik rejimde mümkün değil

HDP’den de Bahçeli’nin önerisine tepki geldi. Demokrasilerde yerel yönetimlerin atanmışlardan değil, seçilmişlerden oluştuğunu hatırlatan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, şu değerlendirmede bulundu: “Yerel yönetimler demokrasinin beşiği olarak kabul edilir. Bahçeli’nin önerisinin hayata geçirilmesi, demokratik rejimde mümkün değildir. Ayrıca bu bakış açısı, tek adam rejiminin yerel yönetimlere de taşınması anlamına gelmektedir. Mevcut hukuk düzenine de aykırıdır.”

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