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22.05.2019
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Bahreyn’de ‘yüzyıllık ihanet’ hazırlıkları

ABD’nin Filistin tarafından “Yüzyıllık İhanet” olarak adlandırılan “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamında Bahreyn’de düzenleyeceği ekonomi çalıştayına Filistin katılmayı reddetti, İsrail katılacağını duyurdu

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer, ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayına davet ettiği ve İsrail’in bu daveti kabul ettiğini açıkladı.

ABD ve Bayreyn’in, 25-26 Haziran tarihlerinde Manama’da yapacağı çalıştayın ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında resmen açıklaması beklenen ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu ifade ediliyor.

“Bize soran olmadı”

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ve Bayreyn’in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını söyledi. Iştiyye, “Söz konusu çalıştaya ilişkin Filistin hükümetiyle ne gündeme alınacak konular, ne toplantıdan çıkacak sonuçlar ne de toplantının zamanlaması istişare edildi” dedi. Filistin’deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini belirten Iştiyye, çalıştayın ‘ekonomi’ konulu olmasına ilişkin, “Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, ‘işgal altında’ yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor” ifadesini kullandı.

Filistinliler katılmayacak

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Vasıl Ebu Yusuf ise, Filistin’in tutumunun açık olduğunu ve ülkesinin ne bu anlaşmanın ekonomik kısmına ne de siyasi kısmına katılacağını vurgulamıştı. FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat da Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla ilgili kendilerine danışılmadığını açıklamıştı.

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Arap ülkelerine çağrı

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, “Arap ülkelerinden Bahreyn’deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını ve destek vermelerini istiyoruz” denildi.

Maddeleri ortaya çıkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklayacağı ve ‘Yüzyılın anlaşması’ olarak sunulan anlaşmanın maddeleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen bir gazete tarafından yayımlanmıştı. Habere göre, ‘Yeni Filistin’ adlı bir devlet kurulacak, Kudüs iki devletin de başkenti sayılacak ancak İsrail’e bağlı olacak, Yeni Filistin devletinin ordusunun olmasına izin verilmeyecek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır da anlaşmaya destek verecek.

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