24.03.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Bahşişleri kesilen kasiyer, iş yerine açtığı davayı kazandı

Bahşişleri kesilen kasiyer, iş yerine açtığı davayı kazandı

birgun.net birgun.net

Antep’te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı. Gaziantep 3’üncü İş Mahkemesi, kasiyer S.Y.’yi haklı bularak, işverenin davacıya bin 197 lira bahşiş ve yasal faizi ile 3 bin 722 lira kıdem tazminatı ödemesine hükmetti. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Kentte ünlü bir restoranda kasiyer olarak 2 yıl çalışan S.Y., patronunun, müşterilerin çalışanlar için bıraktığı bahşişi iş yeri giderlerine kullandığı gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı.

Gaziantep 3’üncü İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, müşterinin bıraktığı bahşişin çalışanın hakkı olduğu ve iş yeri gideri olarak kullanılamayacağına hükmetti. Mahkeme, S.Y.’nin çalıştığı süre içinde alacağı bin 197 lira bahşişin yasal faizi ile davacıya ödenmesine, ayrıca bahşişin kesilmesinin iş bırakma nedeni olarak sayılmasına ve yine S.Y.’e 3 bin 722 lira kıdem tazminatının yasal faizi ile ödenmesine karar verdi. İşveren, avukatı aracılığı ile Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Ancak 14’üncü Hukuk Dairesi de oy çokluğu ile yerel mahkemenin kararını onadı.

‘BAHŞİŞ İŞÇİNİNDİR’

İlginizi çekebilir:  BES, haksız gözaltılara karşı açıklama yaptı

S.Y.’nin Avukatı Abdülkadir Akıllar, kararın emsal niteliği taşıdığını ve iş mahkemeleri açısından tartışmalı olan bahşiş konusunun önemli bir karara bağlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Müvekkilim bir restoranda çalışıyordu ve bahşişleri kesildiği için işi bırakarak bize başvurdu. Müvekkilim, işverenin restoranda çalışanların topladığı bahşişleri bir havuzda toplayarak iş yeri masrafları adı altında bir kısmını kesip geri kalanını çalışanlara dağıttığını söyledi. Aslında bu bahşişlerin kendilerine ait olduğunu ve işverenin kendi giderlerine kullanmasının haksızlık olduğunu dile getirdi. Bizde talebi mahkemeye taşıdık. Gaziantep 3’üncü İş Mahkemesi, bahşişlerin işçilere ait olduğunu, buna işveren tarafından el konulmasının hukuka aykırılık teşkil ettiğini, işçilerin de bu sebeple işi bırakıp hem bahşişlerini, hem tazminatlarını talep edebileceğine karar verdi. Ardından davacı şirket üst mahkemeye başvuru hakkını kullandı. Gaziantep İstinaf Mahkemesi 14’üncü Hukuk Dairesi, iş mahkemesi tarafından verilen kararı onadı. O da özetle bahşişlerin müşteriler tarafından işçilere verildiğini, işçilerin haklarının işveren tarafından kesilemeyeceği yönünde bir karar kıldı. İşçiyi bu noktada haklı bularak, bahşişlerin ve kıdem tazminatının iadesini uygun gördü. Kısacası ‘bahşiş işçinindir’ diyerek haklılığını ortaya koydu. Bahşişe yönelik bir kısım emsal kararlar var, ancak böyle bin konu hakkında karar yoktu. Bahşişlerde işverenin payı olup olmadığı yönündeki tartışmalar, emsal niteliğinde bu kararla son bulmuş oldu.”

SON HABERLER

Bahşişleri kesilen kasiyer, iş yerine açtığı davayı kazandı

birgun.net -
Antep'te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile...
Devamını Oku

İstanbul’da Newroz coşkusu

birgun.net -
İstanbul'da Newroz kutlamalarının adresi Bakırköy Pazar alanı oldu. "Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız”...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu Maltepe’de tapu dağıttı

birgun.net -
Maltepe’de, 40 yıl sonra çözüme kavuşan imar planlarından sonra hak sahiplerine tapu...
Devamını Oku

Mali’de silah ve palalarla köy basan grup 115 kişiyi öldürdü

birgun.net -
Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin, kabileler arası çatışmaların yaşandığı orta kesimlerinde, silahlı bir...
Devamını Oku

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700’ü geçti

birgun.net -
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

birgun.net -
Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 31 Mart yerel seçimi için...
Devamını Oku

Adnan Özyalçıner ile İstanbul sokaklarında

birgun.net -
Lütfi Özgünaydın Gazeteciler Cemiyeti’nde buluştuk. Beni beklerken dolaptan...
Devamını Oku

Uzmanlar uyardı: Facebook şifrenizi değiştirin

birgun.net -
Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı. Güvenlik uzamanlarıysa “Şifrenizi değiştirin...
Devamını Oku

‘Derdi olan insanları yazıyorum’

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLU Emrah Ateş, "Bütün öykülerimde aslında hep...
Devamını Oku

Elektrikli araçlara ‘yeşil’ adım

birgun.net -
Ersoy Yaşar [email protected] Danske Bank,...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi