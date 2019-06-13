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13.06.2019
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

birgun.net birgun.net

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, “Akar, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. İki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı” açıklamasında bulundu. 

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine, “Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili’nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

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