Bakan Akar’dan ABD’ye mektup

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’a yanıt mektubu gönderildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar’ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran tarihli mektubuna yanıt mektubu gönderdiği belirtilerek, “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir,” denildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar’a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup göndermişti.

ABD’nin, Türkiye’nin 31 Temmuz itibarıyla F-35 programına katılımını askıya alacağını belirten ABD Savunma Bakanı Vekili, “12 Haziran 2019’da yapılacak yıllık F-35 İcra Kurulu Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı’na Türkiye’nin katılımını öngörmemekteyiz ve programın yönetim belgelerinin güncellenmesi de Türkiye’nin katılımı dışında ilerleyecektir. Türkiye S-400 teslimatını kabul ettiği takdirde F-35 almayacaktır. S-400 tutumunuzu değiştirme seçeneğiniz halen bulunmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.