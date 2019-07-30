Bakan Albayrak’tan ‘bayram tatili’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını söyledi. Albayrak, kıdem tazminatında fon düzenlemesi konusunda da ısrarlı olduklarını yineledi.

“1 seneyi doldurduk. Tarihi bir yıl oldu. Engin tecrübeler edindiğimiz bir yıl oldu. Reform niteliğinde bir yılı geride bıraktık.” diyen Bakan Albayrak, “İyi ve başarılı bir yıl bizi bekliyor. Direnç anlamında. Dengeleneme güçlü bir şekilde hedeflerimizin ötesinde gerçekleşti.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

Cari anlamda, büyüme, enflasyon anlamında dengelenme önümüzdeki yıl dengelenme daha güçlü olacak. Zor bir yıl oldu ama engin tecrübeler edindik. Türkiye açısından başarılı bir yıl oldu. Türkiye bu süreci başarıyla bertaraf etti. Negatif ve olumsuz tahminleri geride bırakarak. Beklenen kötü senaryolar bertaraf edildi.

“FAİZLERDE İNDİRİMİ ÇOK NET GÖRECEĞİZ”

“Bankalardan faiz indirimi beklentisi var mı?” sorusunu yanıtlayan Bakan Albayrak, “Faiz indirimi olduğu gün ve ertesi piyasalarda faiz indirimi trendine girildiğini gördük. Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faizlerde indirimi çok net göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda faizlerdeki düşüş trendinde iyileşmeyi görmeye devam edeceğiz.” dedi.

Albayrakın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok.

“BORÇ YAPILANDIRMASINDA İHTİYACA GÖRE ADIM ATILABİLİR”

Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir. Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötu geride kaldı. Bağışıklık sistemini 1 yıl öncesine göre çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var.

“HAZİRANDA İLK KEZ YILLIK CARİ FAZLA VERİLECEK”

Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek. Turkiye’nin bütçe ve bütün diğer ekonomik hedefleri açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Turkiyenin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.

“ÖTV ARTIŞI ÇALIŞMASI YOK”

Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.



Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedefine yakın olacak. 2019 yılı faiz ödemesi, bütçeye konan rakamın altında kalacak.

ABD yaptırımları konusunun olusturdugu baskı minimize oldu. Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cereyan ettiğini gosteriyor.



Sonbaharda bir vergi reformu çalışmamız olacak. Vergide adaleti daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz.

2020 enflasyonun daha da stabilize olduğu bir yıl olacak. 2020’de ekonomideki dengelenme daha da oturacak. 2021 ve sonrası Türkiye’nin ayakları üstünde durduğu bir yıl olacak.