Bakan Albayrak’tan ‘swap’ açıklaması: Süreç bugünden itibaren normalize oldu

Bakan Albayrak, NTV canlı yayınına katılarak ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:
- Türkiye ekonomisi, Ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı.
- Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor. Tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk.
- (Yabancıya borç TL verilmemesi) Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası’nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu. Türkiye’nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum.
- (Seçimden sonra ekonomi) 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız. Seçimden sonra hal yasası Meclis’e sevk edilecek. Hal yasası ile gıda fiyatları inecek.
- Dünyadaki çarpışmalar yeni fırsatlar getiriyor.
- En zor dönem 2018’i son çeyreğiydi. İkinci çeyrek 1’e göre daha olumlu cereyan etti.
- 2019’un ilk çeyreğinde pozitif büyüme görebiliriz.
- Ağustos-Eylül’de belki tek haneli enflasyonu göreceğiz.
- Piyasanın genelinde ciddi bir toparlanma görüyorum.
- Trendin çok daha olumlu ve pozitif gideceği yönünde genel bir mutabakat var.
- Faizlerin çok hızlı bir şekilde iyileşeceğini görüyorum.
- Bankacılık sektöründe rahat bir konfor alanına sahibiz.
- Son 2 günde döviz mevduatlarından TL’ye dönüş başladı.
- Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek.
- Seçimden sonraki süreçte, döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum