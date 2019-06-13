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13.06.2019
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Bakan Kurum: İmar Barışı tarihi uzatılmayacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, İmar Barışı’nda sürenin uzatılmayacağını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

“İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde İmar Barışı’na başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira.” dedi.

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