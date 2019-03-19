19.03.2019
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Bakan Kurum: Kartal’da çöken binanın yerine 5 katlı bina yapacağız

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın yerine 5 katlı bina yapılacağını açıklayarak, “Haftaya temel atıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da ihmaller sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiği 14 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı’nın yerine 5 katlı bina yapacaklarını söyledi. Kurum, “Haftaya temel atıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Apartmanı’ndaki ihmaller bilirkişi raporuna yansımıştı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlan ön inceleme raporunda, binanın inşaatında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı ve projede öngörülen beton sınıfı dayanımını karşılamadığı bildirilmişti.

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