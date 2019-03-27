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27.03.2019
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Bakan Pakdemirli’den ‘adiler’ sözüne açıklama

birgun.net birgun.net

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyük tepki çeken “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verin” ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, konuşmasının amacı dışında lanse edildiğini ileri sürdü; “Taşova’da yaptığım konuşmanın bütününe bakıldığında, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparken belediyelerden gelen taleplere de hassasiyetle yaklaşıp, çözüm için çalıştığımızı belirttim. Bu kapsamda, Bakanlık görevine başladığım zaman, ilk İzmir ziyaretimde, Belediye Başkanına da aynı hassasiyeti ilettiğimi ancak geri dönüş olmadığını ifade ettim.”

Pakdemirli şöyle devam etti:

“Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin ‘Ben PKK’lıyım’ diye provokasyon yapması (konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir) ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, ‘Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?’ diye seslendim.”

GAZETECİ PORTAKAL’DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Fatih Portakal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesine tepki gösterdi. Portakal, “FETÖ’den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın Bakan Pakdemirli?” diye sordu.

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Portakal, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımları yaptı:

“Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. Pakdemirli dedi ki: ‘Bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?’ Ben, sandıkta sizin gibi çirkin üslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim.

​Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba… FETÖ’den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın Bekir Pakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları.”

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