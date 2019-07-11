Bakan Pakdemirli’den Muğla’daki orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’daki orman yangınına ilişkin, “Yangın kontrol altında, söndürme çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan, Fethiye’nin turistik Göcek Mahallesi’ne kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 18 saatte kontrol altında alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre 350 hektarlık alan (490 futbol sahası) zarar gördü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangın kontrol altında, söndürme çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.