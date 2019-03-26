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27.03.2019
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Bakan Pakdemirli’den muhalefete: Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz?

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Amasya’da yurttaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefeti kastederek “Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz?” dedi.

Amasya’ya giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP seçim bürosu önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuştu. Pakdemirli’nin yurttaşlara seslenirken kullandığı “Taşova devam diyor mu, bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz?” ifadeleri tepki çekti.

Amasya Gazetesi’nin internet sitesinde yer alan habere göre, Amasya’da AKP seçim bürosu önünde toplanan yurttaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlığımın birinci ayında bir de baktık ki döviz kurları 4 liradan 7 buçuk liraya çıktı, bir sebebi yoktu. Allah’a şükür kontrolü ele aldık ama son hafta bakıyorsunuz gene bizim ekonomimizle oynamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Pakdemirli, Taşova’da planladıkları projelerden bahsederken bir yurttaşla girdiği polemik sonrası “Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz” sözlerini sarf etti.

FATİH PORTAKAL’DAN TEPKİ

Gazeteci Fatih Portakal, konuya ilişkin twitter hesabından bir açıklama yaptı ve Bakan Pakdemirli’ye tepki gösterdi.

Portakal, şunları yazdı:

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