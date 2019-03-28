“Bakan Pakdemirli’nin kararı esnafın ölüm fermanıdır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM Marketleri’nde tanzim satış koşullarıyla ürün satılacağını açıklamasına esnaf temsilcileri tepki gösteriyor.

Adana Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Nevzat Alphan, kararın esnaf açısından ‘ölüm fermanı’ anlamında olduğunu kaydederek, uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye’de son 15 yılda sayısı 15–16 olan AVM’ler 420’lere; 50–100 arasında BİM, A101, Migros gibi ulusal marketlerin de 30 bine çıktığını belirten Alphan, “Dünyanın hiç bir ülkesinde adil olmayan ve küçük esnafı yerel marketleri fiziki olarak ortadan kaldıran, aynı zamanda büyük sermayenin önünü açan bu uygulamalara yer verilmez. Aksine birçok ülkede büyük sermaye gruplarına karşı küçük esnaf ve yerel firmaları koruyan yasalar çıkartılmıştır. Avrupa’da birçok ülkede olan “Küçük işletmeler yasası” buna örnek gösterilebilir. Küçük işletmeler yasasının felsefesi küçük olanın büyüklere karşı korunmasıdır” dedi.

ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR

Küçük esnafın korunmasının Anayasa’nın 173’üncü maddesine göre zorunluluk olmasına rağmen bu maddenin pratikte yok hükmünde olduğunu belirten Alphan, şunları söyledi:

“Esnafımız bu adil olmayan haksız rekabet ortamında can çekişirken, Tarım Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM Marketleri gibi ulusal marketlerde tanzim satış koşulları ile ürün satılacağını açıklaması bizleri adeta şoke etmiştir. Esnafımız açısından adeta ‘Ölüm Fermanı’ bu uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. İş işten geçmeden bu haksız ve adil olmayan uygulamadan vazgeçilmelidir.”