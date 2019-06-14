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14.06.2019
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Bakan Pekcan: Türkiye’deki Suriye uyruklu şirket sayısı 15 bin 159

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, soru önergesine verdiği yanıtta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’de faaliyet gösteren Suriyeli firmalar, yoğunlukta oldukları iller, faaliyet alanları ve Suriyeli çalışan sayılarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi verilerine göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının, 15 bin 159 olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, söz konusu şirketlerin en fazla İstanbul, Gaziantep, Mersin, Hatay, Bursa’da, toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

ÇALIŞMA İZNİ BULUNAN SURİYELİLER

​Bakan Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre ise Suriye uyruklu firmalarda 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini belirtti. Pekcan, “Ayrıca 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla ülkemizde geçerli çalışma izni bulunan yabancı sayısı 96 bin 972 olup, bunlardan 31 bin 185’i Suriye uyrukludur” dedi.

Kaynak:DHA

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