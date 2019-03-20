Bakan Pekcan’dan Perakende Yasası ile ilgili açıklama

Perakende Yasası çalışmaları hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız” dedi.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Pekcan, “Bir gofret 100 gram, başka yerde 90 gram. Birbirine yakın gramajdaki ürünlere farklı renkte ambalaj zorunluluğu getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Pekcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Marketler kendi markalarıyla ürün üretip satıyorlar. Bu firmaları biz görmüyoruz. O firmaları yeterince güçlendiremezsek bunları nasıl uluslararası piyasada rekabet etmesini sağlayacağız. Kendi markalarıyla ürettirdikleri ürünlere belli bir yüzde koyacağız. Diğer markalara da yer verilmesini isteyeceğiz. Kendi markalarının da kimin tarafından üretildiğini koyma zorunluluğu getireceğiz.

Ürün güvenliği yasa taslağının son haline geldik. Hatalı ürünlerin tüketiciye ulaşsa da geri çağırılması mümkün olacak. Denetime tabi tuttuğumuz her ürün olabilir. Satış sonrası hizmetlerde servis zorunluluğu getiriyoruz.