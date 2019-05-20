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22.05.2019
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Bakan Selçuk’tan ‘zorunlu matematik kaldırıldı’ yalanlaması

birgun.net birgun.net

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, matematik dersinin zorunluluğunun kaldırıldığı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Selçuk, haberleri yalanlayarak, “Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselerde sistem değişikliğini anlatan sunumunda kullanılan bir görselde, 12. sınıf ders seçiminde seçmeli dersler arasında Matematik yer alırken, ‘Ortak Dersler’ başlığında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğu görüldü.

Matematik seçmeli Din Kültürü zorunlu
Kaynak:AA
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