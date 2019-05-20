Bakan Selçuk’tan ‘zorunlu matematik kaldırıldı’ yalanlaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, matematik dersinin zorunluluğunun kaldırıldığı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Selçuk, haberleri yalanlayarak, “Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net.” dedi.

Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2019

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselerde sistem değişikliğini anlatan sunumunda kullanılan bir görselde, 12. sınıf ders seçiminde seçmeli dersler arasında Matematik yer alırken, ‘Ortak Dersler’ başlığında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğu görüldü.