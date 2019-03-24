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24.03.2019
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Bakan Soylu’nun yardımcısı: Memlekette korku salmak isteyenler, düşün yakamızdan

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak, memlekette haydutluk yapmak, korku salmak, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan, bıktık sizden." dedi

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Fotoğraf: AA

Şırnak Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığınca düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi” açılış töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleşti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, programda yaptığı konuşmada, küçük yaşlarda oynanan ve çocukların birbirine kenetlenmesine, kucaklaşmasına vesile olan oyunların kültürün önemli bir parçasını teşkil ettiğini, değerlerin tekrar çocukların gönlünde vücut bulmasıyla memnuniyet duyduğunu belirtti.

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“DÜŞÜN YAKAMIZDAN”

“Terör” ve korku üzerinden beslenip siyaset yapanlara tepki gösteren Ersoy, “Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak, memlekette haydutluk yapmak, korku salmak, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan, bıktık sizden. Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Şırnak’ta da çocuklarımızın, yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik, bunun için mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

KaynakAA
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