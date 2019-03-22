Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı’na taşınma 7 Nisan’da bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Turhan, “İstanbul Havalimanı’na taşınma 5 Nisan 03.00’te başlayıp 7 Nisan 00.00’da bitecek. 7 Nisan’dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek.” dedi.
Turhan’ın AA Editör Masası’nda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
- İstanbul Havalimanı’ndan 18 Mart’a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi.
- (Kanal İstanbul) 2025’te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar.”