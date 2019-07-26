Bakana, vekile çifte maaşa vize

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen yıl haziran ayında TBMM’de kabul edilen ve yürürlüğe giren torba düzenlemeye ilişkin CHP’li 119 milletvekilinin iptal başvurusunu karara bağladı. CHP’nin eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı iddiası “Eşitlik ilkesi herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez” denilerek reddedildi. Karara AYM Başkanı Zühtü Arslan ve üç üye muhalif kaldı.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adıyla TBMM’de kabul edilen torba teklifin bazı maddelerinin iptali istemini görüşen AYM, CHP’nin itiraz ettiği 16 maddeyi karara bağladı. 14 madde hakkındaki Anayasa’ya aykırılık iddiasını oy birliğiyle reddeden AYM, akademisyen kökenli milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların “çift maaş” almalarına olanak sağlayan düzenlemeyi oy çokluğuyla reddetti. Bir madde ise iptal edildi.

KİŞİYE ÖZEL UYGULAMA

AYM’nin 11 üyesi, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve milletvekillerinin çift maaş almalarının Anayasa ile tanımlanan eşitlik ilkesine aykırı olmadığını savundu. Üyeler kararlarının gerekçesini, “Kanun önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler kimi kişiler için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir” diyerek açıkladı.

DÖRT ÜYE MUHALEFET ETTİ

Karara muhalif kalan AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Engin Yıldırım ile üyeler Kadir Özkaya ile Yusuf Şevki Hakyemez ise AKP’nin uzun uğraşlar sonucunda Sanayi Kanunu’nun içerisine ekleyerek yasalaştırdığı, çift maaşla çalışmaya imkan sağlayan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

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İKİ TÜRLÜ EŞİTSİZLİK

AYM Başkanı Arslan muhalefet şerhinde, “İptali istenen kural, iki türlü eşitsizliğe neden olmaktadır. Birinci eşitsizlik, milletvekilliğinden emekli olup da öğretim üyeliğine dönenler ile yine milletvekillerinden emekli olup diğer görevlere dönenler arasında ortaya çıkmaktadır” dedi.

Eşitsizliğin bununla da sınırlı kalmadığını vurgulayan Arslan, “İkinci eşitsizlik ise milletvekilliğinden emekli olan öğretim üyeleriyle üniversiteler dahil herhangi bir kurumdan emekli olan diğer öğretim üyeleri arasında ortaya çıkmaktadır. Öğretim üyesi iken emekli olup tekrar görevine dönenlerin emekli maaşı kesilirken milletvekillerininki kesilmeyecektir” ifadelerini kullandı. AYM Başkanı Arslan, milletvekilliği yapmış öğretim üyeleri lehine farklılık oluşturan düzenlemenin nesnel ve makul bir gerekçesinin olamayacağını ve Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdi.

İMTİYAZ TANINAMAZ

AYM Başkanvekili Engin Yıldırım ise Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan, “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” hükmünü hatırlattı. Arslan, Cumhurbaşkanı yardımcılarının, bakanların ve milletvekillerinin imtiyazlı sınıflara ait olmadığını ve bu haktan yararlanamayacağını ifade etti.

TEK MADDE İPTAL EDİLDİ

AYM, CHP’nin iptalini istediği 16 maddeden sadece biri için iptal kararı verdi. Torba düzenlemedeki Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici 28’inci madde oy birliğiyle iptal edildi. Düzenlemede, özelleştirme kapsamındaki şirketlerde çalışan işçilerin ücretlerinden zamanında kesilmeyen sendika aidatı ve yargılama gideri gibi tutarların bundan böyle şirketlerden alınmaması öngörülüyordu. AYM, bu hükmün belirli kişi ve kurumlara avantaj sağlayacağına hükmetti.