Bakan’dan ‘Pist ısıtma sistemi yok’ itirafı

Kolin, Limak, Kalyon, Cengiz ve MNG şirketlerinin oluşturduğu İGA’ya yaklaşık 20 milyar avroya 25 yıl boyunca işletme hakkı devredilen yeni İstanbul Havalimanı’nda pist ısıtma sisteminin de olmadığı ortaya çıktı.

Dünya’nın en büyük havalimanları arasında yer aldığı bildirilen ve maliyeti ile eleştiri konusu olan İstanbul Havalimanı’na ilişkin CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ün soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kış aylarında yolların buzlanması ve karla kaplanması durunda kar küreme araçlarının müdahale edeceğini ifade etti.

EKİP VE EKİPMAN VAR

Havalimanında özellikle buzlanma durumunda uçakların iniş, kalkış ve park esnasında ciddi tehlikelerin doğabileceğini ifade eden Aygün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’a bu konuda alınan önlemleri sordu. Soru önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, “İstanbul Havalimanı ihale eki, sözleşme, proje ve şartnamelerinde pistlerde ısıtma sistemi öngörülmemiş olup yapımı tamamlanan ve hizmete açılan pistlerde de ısıtma sistemi yer almamaktadır. Projenin büyüklüğü ve vizyonu doğrultusunda kapsamlı bir ekip ve ekipman oluşturulmuştur” dedi.

YHT İÇİN GEREK YOK DEMİŞLERDİ

CHP’li Aygün BirGün’e yaptığı açıklamada, makas hatası nedeniyle yaşanan ve 9 kişinin öldüğü Ankara-Konya yüksek hızlı tren faciasını anımsattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın kazadan sonra makas değiştirme için kullanılan sinyalizasyon sistemi için “olmazsa olmaz değil” dediğini ifade eden Aygün, “O kazada dokuz kişi öldü, böyle bir nedenden ötürü yaşanacak bir uçak kazasında ise bilanço çok daha ağır olur. Bilimle desteklenen projeler yerine tam tersini yapıyorlar” dedi.

İLKEL YÖNTEM

Avrupa ülkelerinde karayollarının bile ısıtma sistemiyle donatıldığını ifade eden Aygün, “Teknolojiyi kullanmak yerine ilkel yollarla kar küreme işleminin yapılacağı söyleniyor. Bu kadar büyük bir yerde bu işlemi nasıl yapacaklar? Hava şartları sertleştiğinde, ısı belirli bir derecenin altına düştüğünde kar küreme araçları asla fayda etmez. Tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Bakanlığın bu konuda derhal önlem alması ve kış ayları gelmeden iyileştirme çalışması yapması gerekiyor” diye konuştu.