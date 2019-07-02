‘Bakanlar ABD’ye Erdoğan’ı S-400’den vazgeçiremiyoruz dedi’ iddiası

CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, bazı bakanların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemini “almaktan vazgeçiremediğini” iddia etti. Özcan, Halk TV’de katıldığı canlı yayında “Bakan seviyesinde bazı isimler yabancı muhataplarına kendilerinin de kişisel olarak S-400 alımına karşı olduklarını ama Tayyip Bey’i bu konuda ikna edemediklerini iddia ediyorlar” ifadelerini kullandı.

T24’ün haberine göre, G-20 zirvesindeki Türkiye-ABD görüşmesinin ardından Erdoğan’ın, “Yaptırım olmayacağını Trump’tan öğrenmiş olduk” dediğini hatırlatan Özcan, ABD Başkanı’nın yaptırımları ortadan kaldırma yetkisinin olmadığını ifade etti. Özcan, “Başkan’ın veto ettiği bir şeyi bile ABD Kongresi her iki kanatta üçte iki oy kullanarak o vetoyu ortadan kaldırabilir” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’YE HALİ HAZIRDA YAPTIRIM UYGULANIYOR’

Türkiye’ye hali hazırda yaptırım uygulanmakta olduğunu belirten Özcan, İran’dan petrol ithalatına yönelik muafiyetin ABD tarafından kaldırılmasını örnek gösterdi. CHP’li temsilci, ABD Kongresi’nin motorunu ABD’li şirketlerin ürettiği Atak helikopterlerinin Pakistan’a satılmasına engel olduğunu belirtti.

Danışman ve bürokratlarının yaptırım konusunda Erdoğan’ı yanlış yönlendirdiğini ifade eden Özcan, “Tayyip Bey’in yakınındaki danışmanları, bakanları kendisine bunu söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. Ya yalan söylüyorlar ya da yetersizler” dedi.

Özcan, Erdoğan’ın yakın çevresinin yurtdışında yabancı siyasilerle görüşmelerinde ikili tutum izlediklerini de iddia etti. Bu isimlerin bazılarının bakan seviyesinde olduğunu belirten Özcan şunları söyledi:

“Tayyip Bey’in yakın çalışma arkadaşlarının birçoğunun dışarıda farklı konuşup, yabancı muhataplarla birebir kaldıklarında farklı konuştuklarını biliyorum. Bakan seviyesinde bazı isimler yabancı muhataplarına kendilerinin de kişisel olarak S-400 alımına karşı olduklarını ama Tayyip Bey’i bu konuda ikna edemediklerini iddia ediyorlar.”

‘AKAR TEAMÜLLERE AYKIRI GÖRÜŞME YAPTI’

Özcan, 31 Mart’tan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu Türk heyetinin ABD’ye gittiğini, görüşmeden sonra Akar’ın ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan’la baş başa görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin teamüllere aykırı şekilde gerçekleştiğini belirten Özcan şu soruları yöneltti:

“Heyetlerle olan görüşmeden sonra bizatihi sayın Akar’ın talebi ve isteği üzerine Amerikan muhatabı Shanahan’la birebir bir görüşmesi oldu mu? O görüşmede yanlarına ne için hiç kimsenin alınmamasını özellikle Hulusi Akar istedi?”