Bakanlar ilçede, öğretmenler izinde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” adı altında çeşitli illerde düzenlediği toplantının Ankara Elmadağ ayağı için ilçede adeta seferberlik ilan edildi.

Elmadağ Milli Eğitim Müdürü’nün, kişisel mail hesabı üzerinden idarecilere ve öğretmenlere, “Toplantıya katılın” mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Öğrencilerin evlerine gönderileceği, öğretmenlerin ise idari izinli sayılacağı gün, ilçede AKP’nin de aday tanıtım etkinliği düzenlenecek. Bugün saat 10.30’da düzenlenecek toplantı nedeniyle ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri durma noktasına gelecek. Okul idarecileri ve öğretmenlere, “Toplantıda hazır bulunun” mesajının gönderildiği toplantı sırasında öğrenciler de evlerine gönderilecek.



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MİTİNGe “DENK GELDİ”



Elmadağ Belediyesi’ne bağlı sanat merkezinde düzenlenecek, “Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı AKP’nin aday tanıtım toplantısının olduğu güne denk geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un toplantısına katılacak eğitimcilerin, tüm gün boyunca izinli sayılacak olması, “AKP’nin aday tanıtım toplantısına katılmaları için öyle bir karar alındı?” yorumlarına neden oldu.



DERS PROGRAMI BOZULAMAZ



Uygulamanın yönetmeliklere ve yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, MEB’den konuya ilişkin herhangi bir resmi yazı olmamasına karşın İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün inisiyatif kullanarak öğretmenleri izinli saymasını eleştirdi. Müdürlüğün kararının öğrencileri ve öğretmenleri siyasetin içine çekmenin bir adımı olduğunu savunan Yıldırım, “Liyakatsiz idarecilerin bu tür girişimleri başka illerde de oldu” dedi. Yıldırım, okulların ders programlarının eğitim yılının başında planlandığını anımsatarak “Olağandışı bir gelişme olmadığı sürece plan bozulamaz” diye konuştu.

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Okullarda seçim kampanyası

Milli Eğitim Bakanı, yerel seçimler için “destek” isterken çok sayıda MEB yöneticisi de 31 Mart seçimleri için sahaya çıktı. İktidarın, “Beka meselesi” dediği yerel seçim döneminde okullar, öğretmenler ve öğrenciler hiç olmadığı kadar sürece dahil edildi, MEB’in tüm yasa ve yönetmelikleri yok sayıldı. Eğitim kurumlarının seçime alet edildiği uygulamalardan bazıları şöyle:



• AKP Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve beraberindeki heyet seçim broşürleriyle Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.



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• İzmir Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesi’ndeki bir okulda seminer adı altında AKP’nin seçim çalışması yürütüldü.



• AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında öğrenci ve öğretmenler bir araya geldi.



• Ayvalık/Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda Cumhur İttifakı (MHP) Balıkesir Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran’ın aday tanıtımı yapıldı.



• Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın okullarda AKP’li Belediyeye propaganda yaptırdığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü adına aileler okula davet edildi, ardından ise belediye yöneticileri propaganda konuşmaları yaptı.