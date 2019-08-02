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02.08.2019
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Bakanlığın dağıttığı hayvanlarda çıkan veba ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama

Çanakkale’nin Kurşunlu Köyü’ndeki hayvanlarda ‘Veba’ hastalığı çıkması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 32 Mahalle ve köyde karantina kararı aldığını açıkladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Erdem Karadağ açıklama yaptı

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Fotoğraf: DHA

Çanakkale’nin Kurşunlu Köyü’nde Tarım İl Müdürlüğü’nün ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında Konya’dan getirilip çiftçilere dağıtılan koyunlarda veba hastalığı olduğu tespit edildi. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, Çanakkale’de geçen haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 10 çiftçiye 70 kadar koyun dağıtıldı.

Kurşunlu Köyü’nde dağıtılan koyunlardan bazılarının kısa süre sonra ölmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Koyunlardan alınan numuneler sonucu hayvanlarda ‘Veba’ hastalığı olduğu tespit edildi.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Erdem Karadağ imzasıyla yayımlanan yazı ile Çanakkale Merkez ve Kepez beldesindeki 32 mahalle ve köye küçükbaş hayvan giriş çıkışının veba hastalığı dolayısıyla yasaklandığı duyuruldu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Merkez Kurşunlu Köyü’nde çıkan Koyun Keçi Vebası hastalığına bağlı olarak gözetim bölgesinde bulunan 32 Mahalle/Köyde (Aşağıokçular, Belen, Çiftlikdere, Işıklar, Kalabaklı, Karacaören, Kayadere, Özbek, Kemel, Yapıldak, Musaköy, Kızılkeçili, Yukanokçular, Mareşal Fevzi Çakmak, Kayadere, Sarıbeyli, Kurşunlu, Yağcılar, Ulupınar, Taşlıtarla, Sancaeli, Saraycık, Kemel, Barbaros, Cevatpaşa, Esenler, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Namıkkemal, Kepez Boğazkent, Kepez Cumhuriyet, Kepez Hamidiye ) Kordon ve Karantina tedbirleri kapsamında duyarlı (Koyun ve Keçi) hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Kordon ve Karantinanın yürütülmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması hususunda, gereğinin yapılmasını arz ederim.”

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