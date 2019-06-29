Bakanlık ‘anlayış ve sabır’ istiyor!

Ulaştırma Bakanlığı tarafından bakıma alınan ve 4 şeridi kapatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü İstanbul’da trafik çilesini de beraberinde getirdi.

Yurttaşların köprüde yapılan çalışma nedeniyle alternatif güzergâhlara yönelmesi İstanbul’un birçok noktasında yoğunluğa ve aksamalara neden oldu. Metrobüse yönelen yolcular da yoğunluğa neden olurken Boğaziçi Köprüsü’nde de araç kuyrukları oluştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı, İstanbullulardan ‘sabır ve anlayış’ göstermelerini istedi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir. 17 Ağustos’a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2’şer şeritten devam edecektir. FSM Köprüsü’nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışması yapılmamıştır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz.”

‘20 yıl çalışma yok’ demişlerdi

İstanbullular için köprü trafiği artık bir ritüel… Ağustos 2017’de Boğaziçi Köprüsü’nün bakım onarım çalışmaları yapılmıştı. Çalışmalar 4 aşamada gerçekleşmişti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2’şer gidiş ve 2’şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan şöyle demişti:

“Bundan sonraki en erken çalışmaya 20 yıl sonra ihtiyaç duyulacak. Toplam 6 veya 7 günde bitecek. Bundan sonra uzun soluklu bir çalışma olmayacak.”