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16.07.2019
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Bakanlık cemaatçinin sözüyle karar alıyor

Nakşibendi Şeyhi Zahid Kotku anısına düzenlenen etkinliğe katılan Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Rüstem Altunbaş’ın konuşması, cemaatlerin devletteki etkisini gözler önüne serdi. Altunbaş, organize sanayi bölgesinin yapılacağı alanın cemaat liderinin talimatıyla değiştirdiğini söyledi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Eski rektörünün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Lokman Hekim Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Üyesi Rüstem Altunbaş, “Organize sanayi bölgesinin yerini değiştirdik” dedi.

Nakşibendi Şeyhi Mahmud Esad Coşan’ın adını taşıyan kültür merkezinde İskenderpaşa Cemaati ile bir araya gelen Altunbaş, Yıldız Teknik Üniversitesi anılarını anlatırken Deniz Gezmiş’i kastederek “Okula onları döve döve sokmadık” ifadesini kullandı. Altunbaş, İskenderpaşa Cemaati’nin bakanlıklar üzerindeki etkisini gözler önüne seren konuşmasında, Ankara’da önce Gölbaşı’na yapılması planlanan organize sanayi bölgesinin, cemaat liderinin talimatıyla Sincan’a yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan ve “Alternatif tıpta ihtisaslaşma” amacını güden Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Altunbaş, İskenderpaşa Cemaati’nin sohbetlerine katıldı. Cemaatin, Ankara’daki Mahmud Es’ad Coşan Kültür Merkezi’nde düzenlediği sohbete katılan Altunbaş’ın sözleri, cemaatlerin devletle ilişkisini ve eğitim alanındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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HOCAMIZIN EMRİ OLUR

Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahir Kotku anısına düzenlenen sohbete konuşmacı olarak katılan Rüstem Altunbaş, şeyhin, “Ağır sanayi ve yerel yönetimler üzerindeki etkisini” anlattı. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğru döneminde Ankara Gölbaşı’na yapılması planlanan sanayi bölgesinin cemaat liderinin bir telefonuyla Sincan’a alındığını ifade eden Altunbaş, şunları kaydetti:

“Mehmet Zahid hocama gittim. Gölbaşı’na organize sanayi kurulacakmış, biz Sincan’da kurulsun istiyoruz, dedim. Siz dua edin de Gölbaşı’nda değil, Sincan’da yapılsın, dedim. Hocam, ‘Yahya Oğuz’a git’ dedi. Yahya abi de Sanayi Bakanlığı’nda müsteşar. Gittik Yahya abiye hocamızın selamını söyledik. Biz organize sanayinin Sincan’da yapılmasını istiyoruz dedik. ‘Hocamızın emri olur’ dedi. Organize sanayi genel müdürü arkadaşını aradı dedi ki ‘Gölbaşı’nı iptal ediyoruz derhal, Sincan’a yapıyoruz” dedi. Sincan’a kuruldu.”

HEM DÖVÜŞECEKSİNİZ HEM OKUYACAKSINIZ

Bir dönem Sincan Belediye Başkanlığı da yapan Altunbaş, üniversite anılarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Bizim zamanlarımız üniversitede çok sıkıntılı dönemdi. Okulda döve döve elde ettik bir şeyleri. Milli Türk Talebe Birliği’nde 30 kişi Kuran üzerine yemin ettik. Komünistleri okula sokmadık. Halen de orada İslamcılık söz sahibi elhamdülillah. Bir gün üniversitede yaralandım. Hoca efendiye gittik. Bir kardeşimiz, ‘Hocamız senin yaralandığını söyledi’ dedi. Ben kendimi göstermedim ki hocama, dedim. Bize, ‘Hem dövüşeceksiniz hem okuyacaksınız’ derdi. Bizim de gönlümüzden o geçiyordu.”

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