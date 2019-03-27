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27.03.2019
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Bakanlık eliyle sağlıkta Ortaçağ’a dönüş

Burcu Cansu Burcu Cansu

Sağlık Bakanlığı’nın son raporuna göre geçtiğimiz yıl tam 11 bine yakın hekim ve sağlık personeli “Geleneksel tıp uygulaması” sertifikası aldı. TTB Genel Sekreteri Yılmaz, “Bakanlık sağlık alanında Ortaçağ’a dönüşü destekliyor” diyerek tepki gösterdi.

Sağlık alanında yüzlerce problem olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’nın geleneksel uygulamalara öncelik vermesini eleştiren TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında Ortaçağ’a dönüşü destekliyor” diyerek tepki gösterdi.

BU SERTİFİKALAR AFRİKA’DA BİLE GEÇERLİ DEĞİL

Sağlık Bakanlığı’nın bilimsel olmayan bu uygulamaları genişletmek için büyük çaba sarf ettiğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“TTB olarak ‘Tıbbın alternatifi olmaz’ diyoruz ve demeye de devam edeceğiz. Bu uygulamalar ezelden bu yana vardı ama bilimin ve tıbbın ilerleyişi ile bu tür uygulamalar terk edildi. Fakat Bakanlık, uluslararası tıp camiasında bilimselliği olmayan bu uygulamaların kapsamını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bilim dışı bu uygulamalar ticari bir alan haline getirildi. Bu sertifikaların bilimsel ve uluslararası anlamda geçerliliği yok. Afrika’da dahi kabul edilirliği yok. Bakanlık desteği ile geleneksel uygulamalara ulaşım kolaylaştırılıyor.

Ulaşılabilirliği arttıkça toplumda talep de artıyor. Bilimselliği olmayan bu uygulamalara toplumu yönlendirmek toplumu kandırmak demektir.”Yılmaz, “Bilimsel uygulamaların dışına çıkan, topluma zarar veren hekimleri onur kurullarımızda etik dışı davranışlarından dolayı cezalandırılıyoruz. Hastanelerde sülük ve kupa uygulaması sonrası bedeni zarar vermiş hastalar geliyor. Bu insanları uzun bir tedavi süreci bekliyor” dedi.

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