Bakanlık katliama teşvik ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 adet kızıl geyiği vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhale kapsamında her bir geyik için 14 bin lira ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü’nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle, 10 Haziran 2019 günü saat 11.00’de yapılacak olan satışta, vurulacak her bir geyik için 14 bin lira ödenecek.

HEDEF AV TURİZMİNİ GELİŞTİRMEKMİŞ

“Çalışmanın” kent turizminin gelişmesine katkı sağlaması planlanırken, hedefin ise geyiklerin neslini bir seviyede tutarak düzenli hale getirmek ve av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

Bir geyiğin en fazla 15-16 yıl yaşadığı ifade edilirken, öldürme hakkı olduğunu ve bunun turizme katkı sağlayacağını düşünen bakanlık, 2004 yılı ve sonrasında av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisinin yabancı avcılar için düzenlendiği bildirildi.

Tarım ve Orman bakanlığının cinayete teşvik ettiği ihale şöyle:

CHP’den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2 adet kızıl geyiğin av turizmi kapsamında vurulması için ihale açmasına sert tepki göstererek, “Nesli tükenmekte olan geyikleri vurarak turizm gelişimine nasıl bir katkı sunacaklarmış anlamadım. Turizmin gelişmesi isteniyorsa o hayvanları vurmak değil tam tersine korumak gerekir” dedi.

Bu karardan derhal dönülmesi gerektiğini belirten Sarıbal, şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü, bir ihale açmış. İhale nedir diye baktığımızda, nesli tükenmekte olan 2 kızıl geyiğin, para karşılığı vurulması. İnanılır gibi değil. Doğal yaşamı, tabiatı korumakla yükümlü olan Orman Bakanlığı, nesli tükenmekte olan hayvanları üç kuruşa öldürtmek için ihale yapıyor. Bunu da ‘turizmin gelişmesi’ için yapıyormuş. Bu turizm değil vahşet.

Orhan Sarıbal

Bütün dünya, nesli tehlikede olan canlıların, hayvanların korunması için didinirken, bu ihaleyle biz tersini yapmış oluyoruz. Şimdi bu durum turizmi nasıl geliştirecekmiş, ben anlamadım. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları birilerine vurdurmak turizm gelişimine nasıl bir katkı sunacak? Bizim yetkililer nesli tükenen hayvanları vurdurmak için ihale açınca, ülkemize daha fazla mı ilgi gösterecek turistler?

Biliyorum, ‘bu hayvanlar zaten yaşlı’ diyecekler ama gerekçe ne olursa olsun, soyları tükenmekte olan geyiklerin vurulmasına izin verilmemelidir. Bu güzel hayvanları öldürerek değil yaşatarak turizmi geliştirelim. Bunun için çabalayalım. Bu ihale derhal iptal edilmelidir.”