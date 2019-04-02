Bakanlık kulakları sağır eden sese kayıtsız

İzmir’de, Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile sağlık çalışanlarının 3 gün önce saldırıya uğraması, yapılan kitlesel basın açıklaması ile protesto edildi. Sağlığı merkezi önünde bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı hastanelerdeki şiddete dikkat çekti.



Basın açıklamasında konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman, kitlesel saldırılara dönüşen sağlıkta şiddete ilgisiz kaldığını belirttiği Sağlık Bakanı’nı istifa etmeye çağırdı. Sağlıkta şiddetin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önerileri dikkate alınmadan, TTB’nin çağrılarını kulak tıkayarak çözülemeyeceğini belirten Adıyaman, “Sağlık Bakanının hekimlerin temsilcisi olan TTB’den uzak durma hakkı olamaz. Bu tutum sağlıkta şiddeti önleyememektedir. Demokratik olduğunu öne süren hiçbir ülkede siyasal iktidar meslek kuruluşlarını görmezden gelerek hareket edemez” dedi.



İlginizi çekebilir: Yani şimdi ne oldu?

Adıyaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık kuruluşlarının güpegündüz, eli sopalı çetelerce basılmasında, sağlıkta şiddetin kitlesel saldırılarla büyümesinde bu tutumunda payı vardır. Sağlık Bakanlığı sekter duruşunu düzeltmeli sağlıkta şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak ve şiddete karşı etkili düzenleme yapmak üzere hekimlerle ve onların meslek örgütü TTB ile birlikte çalışmaya başlamalıdır. Yakın zamanda yapılan yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu artık meydandadır. Birliğimizin önerdiği şekilde sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istemekteyiz.”



GEREKEN YAPILMALI



İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz da, eşine ilaç yazdırmak için gelen hastaya, hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağının açıklanması üzerine, doktorun saldırıya uğradığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bunun üzerine, yaklaşık 10 dakika sonra hastanın eşi ASM’ye gelerek meslektaşımıza saldırmış, burnunun kırılmasına ve değişik yerlerinden yaralanmasına neden olacak derecede darp etmiştir.



İlginizi çekebilir: Yine sağlıkta şiddet: İzmir’de saldırı Samsun’da tehdit

Bununla yetinmeyen şehir eşkıyası, mahalledeki diğer yakınlarını çağırmıştır. İki araba eli sopalı kişi ASM’ye gelerek ASM’de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri, olaya engel olmaya çalışan esnafı darp etmiştir.”



Obuz şöyle devam etti: “Siyasal iktidarın kanayan yarayı artık görmesi ve sağlık çalışanlarının temsilcileriyle sorunun çözümüne yönelik işbirliğine gitmesi zorunludur. Kulakları sağır eden bu sese kayıtsız kalanlar, sorumlu olduklarını akıllarından çıkarmamalı ve acil çözüm için gerekenleri yapmalıdır.”