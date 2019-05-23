Bakanlık onayladı, Söğütlüçeşme gar oluyor: Yeşil alana beton!

İstanbul’un ana ulaşım hatları olan metrobüs, Marmaray, hızlı trenin kesiştiği Kadıköy Söğütlüçeşme, ‘gar’ olarak düzenleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı plana göre, alana yeni hızlı tren terminalinin yanı sıra ticari ve kültürel yapılardan inşa edilecek. Askıya çıkan yeni gar projesiyle, ilgili alan yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanı kapsarken, alanın mülkiyeti TCDD, İBB ve Maliye Hazinesi’ne ait. ‘Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı’ içerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar yer alacak. Ancak plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan Kadıköy Belediyesi önemli uyarılarda bulundu.

Bölgedeki yeşil alanın betonlaşacağının altını çizen belediye, söz konusu planla alana yeni trafik yükü getirileceğine dikkat çekti.

Plana dair BirGün’e konuşan eski CHP’li Meclis Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, şunları dile getirdi: “Yapılan plan değişikliği bölgede yeni sorunlar yaratacak ve doğal çevreye zarar verecek. Bu alan bölgede kısmen de olsa hava akımını sağlayan koridoru özelliği taşımaktadır. Diğer taraftan alanda yapılacak zemin altı otopark hem ekonomik değil hem de üzerinde yapılacak yeşil alan bir aldatmacadan ibarettir. Zira mevcutta doğal bir yeşil alan var.

Bütün bu gerekçelerden dolayı söz konusu plan değişikliği kamu yararı taşımıyor, Bölgede yeni sorunların oluşmasına da neden olacaktır. Rant ve ticari mantıkla yapılan bu düzenlemeyi yasalara ve hukuka da aykırı olması nedeniyle ret ediyoruz ve gerekli yasal itirazlarımızı yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul planlarından elini çekmelidir.”