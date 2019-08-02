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02.08.2019
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Bakanlık “siyanür yok” diyor, Alamos Gold internet sitesinde siyanür kullanılacağı yazıyor

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Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Kaz Dağları’nda yapılan altın arama çalışmaları ile gündeme gelen Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un internet sitesinde, “Heap leach’ (açık alanda siyanürle yıkama yoluyla altın extraksiyonu) yönteminin kullanılacağının yazdığını” söyledi. Toker, “Bakanlık açıklamasındaki ifade tam olarak ‘doğal ortamda siyanür kullanılmadığı’ biçiminde. Şu ana kadar kazı aşamasında kullanılmamış olması, Kirazlı’da daha 15 yıl kalacağını söyleyen bir şirketin siyanür kullanmayacağı anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı. 

“Kim bilir burada bir kelime oyunu olup olmadığını Enerji Bakanlığı belki açıklamak ister. İnsan koskoca bir bakanlığın halkı kaldırmayacağını düşünmek istiyor” diyen Toker’in “Alamos Gold 2035’e kadar kazacak” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Bir okurum Enerji Bakanlığı’nın Alamos Gold’u savunan açıklamasında altın ayrıştırılması sürecinde “siyanür kullanılmayacağı” ifadesinin yalan olduğunu paylaştı. Şirketin kendi internet sitesinde bile “heap leach” (açık alanda siyanürle yıkama yoluyla altın extraksiyonu) yönteminin kullanılacağının yazdığı vurguluyor okurum. Baktım, doğru.

Bakanlık açıklamasındaki ifade tam olarak “doğal ortamda siyanür kullanılmadığı” biçiminde. Şu ana kadar kazı aşamasında kullanılmamış olması, Kirazlı’da daha 15 yıl kalacağını söyleyen bir şirketin siyanür kullanmayacağı anlamına gelmiyor.

Kim bilir burada bir kelime oyunu olup olmadığını Enerji Bakanlığı belki açıklamak ister. İnsan koskoca bir bakanlığın halkı kaldırmayacağını düşünmek istiyor.

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