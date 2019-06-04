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04.06.2019
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Bakanlık’tan Ebru Gündeş’in beraat kararına itiraz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beykoz Kanlıca’daki tarihi yalıda kaçak bölümler nedeniyle yargılanan Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

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Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptırdığı gerekçesiyle yargılanan Ebru Gündeş’in 11 Mart’ta beraat etmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan itiraz geldi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak‘ın haberine göre, karardan bir gün sonra eski İBB CHP meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak karara itiraz edip etmeyeceğini sorması üzerine beraat kararının kendilerine 10 Nisan’da tebliğ edildiğini belirten Bakanlık, “12 Nisan’da beraat kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur” açıklamasını yaptı.

Davada diğer sanık olan inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı erteleme kararı almıştı.

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