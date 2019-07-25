Bakanlık’tan harem selamlık kamp ‘ödülü’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Liseliler Çok Okuyor, Çok Geziyor Okuma Kampanyası” kapsamında, arkadaşlarıyla kitap okuyan ve yorumlarını video ile paylaşan öğrencilerden 100’ünün ödül olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik kampına götürüleceğini duyurdu.

Öğrencilerin kampanyaya katılabilmek için çekecekleri videoları 10 Ağustos’a kadar Twitter üzerinden paylaşmaları istenirken kampta kız ve erkek öğrencilerin yan yana gelemeyeceği öğrenildi.

MEB tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması iddiasıyla başlatılan kampanya ile lise öğrencilerinden 10 kişilik kitap okuma kulübü kurmaları, Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı birlikte okumaları da istendi.

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ÖĞRENCİLERİ AYIRMAK GERİCİLİK

Kampanyayı değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan, MEB’in öğrencileri harem selamlık kampalara yollayamasını, “gerici bir uygulama” olarak değerlendirdi. Cinsiyetçi yaklaşımları kabul etmediklerini ifade eden Aydoğan, “Kitap okuma, ücretsiz kamp, tatil vurgusuyla yapılmaya çalışılan örgütlü karanlığın perdelenmeye çalışılmasıdır. Öğrencilerimizi kız, erkek diye ayıran kamplar gericiliktir, cinsiyetçiliktir. Yapılan insan hakları ve çocuk hakları ihlalidir” dedi.

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KAZANIMLAR YOK SAYILIYOR

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, MEB’in laik ve bilimsel eğitimi tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ziya Selçuk’un konuşmalarını dinleyenler, paylaşımlarını okuyanlar laik bir ülkede yaşadığımız algısını edinebilir ancak Selçuk, göreve başladığı günden bu yana eğitimde kamusallık ve bilimsellikten yana elimizde kalan kırıntıları da hızla yok ediliyor. Karma eğitimin ortaöğretim kurumlarında kaldırılması, Ensar ve Hizmet Vakfı protokollerine karşı kazandığımız davalar yok sayılarak okul öncesinden itibaren protokollere hız verilmesi, zorunlu imam hatipleştirme politikalarının hızlandırılması bu durumun örnekleri arasında yer alıyor.”