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08.07.2019
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Bakanlıktan Sıla’ya yasak: Program revize edilecek

birgun.net birgun.net

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Sıla’nın da sahne alacağı Bakanlığın yaz konserleri programından Sıla’nın çıkarılacağını duyurdu. Twitter’dan açıklama yapan Bakan Ersoy, Temmuz konser programının revize edileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz’da İzmir’de düzenlenecek konser için sanatçı Sıla’ya yasak geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, Sıla’nın konserde sahne alacak olmasının “eleştirildiğini” söyleyerek, konser programının revize edileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy açıklamasında şunları söyledi:

“Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız.”

GERİCİ AKİT HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Akit, bakanlığın konserinde sahne alacak Sıla’yı hedef göstererek, şu satırları yazmıştı:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın milletin değerleriyle açıkça alay eden Sıla’ya, hem de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde konser tahsis etmesi büyük tepki topladı. Bu durum, bakanlığın Sıla’yı ödüllendirmesi şeklinde yorumlandı.”

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