Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi bedelliden yararlanacak

Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik düzenlemesinin 63 maddesi Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.

Dört siyasi partinin mutabakatıyla, kanun teklifinin yürütme ve yürürlülük maddelerini düzenleyen 64 ve 65’inci maddelerin görüşmeleri ise salı gününe bırakıldı.

65 maddelik düzenlemenin 12 maddesinde değişikliğe gidildi. Değişikliklerden biri Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde görev yapan ve askerlik süresini altı ay uzatan askerler için yapıldı. Değişikliğe göre, Hatay, Kilis, Antep, Urfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerinde hudut birliklerinde görev yapan askerlere ek 1000 TL ödenmesi kararı alındı. Sınır bölgesinde askerliğini 6 ay uzatanlara toplamda 3 bin TL harçlık verilecek.

Genel Kurul’da yapılan değişikliklerden bir diğeri de 460 bin genci yakından ilgilendiren maddede yapıldı.

Düzenleminin geçici maddesinde, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmak ve 31 bin TL ödemek koşuluyla kuraya tabi tutulmadan bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı.

Kanun teklifinin 64’üncü ve 65’inci maddesi ve tümü üzerine yapılacak oylama ise salı gününe bırakıldı.