Bakırköy’de akıl almaz olay: Kedinin kapıya sıkışarak ölmesini müdahale etmeden izledi

Bakırköy Zuhuratbaba’da bir kedi apartman kapısına sıkışarak can verdi.

Kedinin kapıya sıkıştığını gören bir kişinin, olayı müdahale etmeden izlediği ve kedinin can vermesine sebep olduğu görüldü.

Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

KEDİNİN SAHİBİ OLAYI SAVCILIĞA VERDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından BirGün’e konuşan kedinin sahibi, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu ve olayın savcılığa gittiğini söyledi.

Can veren kedinin sahibi, kedinin ölmesine müdahale etmeyen kişiyi aynı apartmanda oturmaları sebebiyle tanıdığını, görüntüleri izlediğinde şaşırdığını belirterek, konunun peşini bırakmayacağını ifade etti.