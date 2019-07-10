23.1 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Bakırköy'de seyir halindeki vinç devrildi

Bakırköy’de seyir halindeki vinç devrildi

birgun.net birgun.net

BAKIRKÖY’de virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

D-100 yan yoldan Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi’ne bağlanan 10 NA 550 plakalı vinç sürücüsü Sinan Kurt virajı alamayarak, kullandığı vincin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hafif şekilde yaralanan ve devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurt, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Trafik ise tek şeritten sağlanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.Devrilen vincin kaldırılması için olay yerine İBB’ye ait vinç sevk edildi.


Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,230AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bakırköy’de seyir halindeki vinç devrildi

birgun.net -
BAKIRKÖY'de virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sabah saat...
Devamını Oku

Cami derneklerine usulsüz yardım

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA'nın şaibeli icraatları bir bir ortaya çıkma devam...
Devamını Oku

Akdeniz’de deprem

birgun.net -
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 05.54 sıralarında merkez üssü Akdeniz açıkları...
Devamını Oku

ODTÜ’de hukuksuz yurt projesi durdurulsun!

birgun.net -
İsmail ArıAnkara'daki emek ve meslek örgütleri ODTÜ’de...
Devamını Oku

Şule Çet Davası’nda ‘delil karartma’ sürüyor: Mahkemedeki telefon sahte

Burcu Cansu -
Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20'nci...
Devamını Oku

Gazeteci iktidarın sesi değildir

RIFAT KIRCI -
Basın meslek örgütleri Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) gazetecileri fişleyen...
Devamını Oku

Ali İsmail 6 yıl önce katledildi

birgun.net -
Eskişehir’de Gezi Direnişi sırasında sivil giyimli polis ve kişiler tarafından saldırıya uğrayarak...
Devamını Oku

Bağcılar imam hatibe mecbur bırakılıyor

birgun.net -
İstanbul’un en kalabalık ve yoksul ilçelerinden biri olan ve Bağcılar, MEB eliyle...
Devamını Oku

Türkiye yarı açık cezaevi oldu

birgun.net -
İsmail ArıAKP döneminde 700 bine yakın yurttaş...
Devamını Oku

‘Talimat’ alındı: Kadın üniversitesi için jet adım

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan On Birinci Kalkınma...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi