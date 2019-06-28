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28.06.2019
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Bakırköy’ün son yeşili şimdilik kurtuldu

Kente soluk aldıran ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de içinde yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük arazinin katliam planına yargı geçit vermedi

Avatar Uğur Şahin

İSTANBUL’da yapılaşmanın en yoğun ilçelerinden Bakırköy’ün kalan son nefesini de tüketecek plana yargı “Dur” dedi. İçinde Bakırköy Ruh Sinir, Dr. Sadi Konuk ve Lepra Hastanesi ile kadın cezaevinin de içinde yer aldığı 100 dönümlük araziyi yok edecek plana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki yıl önce onay vermişti.

Plana göre bu değerli araziye Yap-işlet-devret modeliyle şehir hastanesi, AVM, restoran ve çok sayıda işyeri yapılacaktı. Ancak, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi iptal talebiyle mahkemeye başvurdu.

MAHKEME KAMU YARARI GÖRMEDİ

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptaline hükmetti. Planda kamu yararı görmeyen mahkeme, planlama ilkelerine de uyulmadığını belirtti. Mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, şöyle denildi:

• Belirsizlik ve eksiklik dolu: Planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlik ve eksikler içeriyor.

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• Yapılaşmayı artırır: Tahsislerle ilgili belirsizlik, yapılaşma hakkı artışı için kullanıldığında yapılaşma yoğunluğunu artırır.

• Ulaşım analizi yapılmalı: 800 bin metrekareyi aşan bir sağlık tesisinin yaratacağı ağı trafik yüküne karşı ulaşım analizi yapılmamış.

• Kamu yararı yok: Planda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlılık görülmedi.

Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, kararın hukuken bir başarı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Yaklaşık 1 milyon metrekarelik tarihi ve kültürel geçmişi ve yeşiliyle çok değerli bir arazi. Şehir hastanesi yapılmak isteniyordu. Plana göre ticaret alanı, AVM, otopark, kafeler aklınıza gelebilecek bütün ticari alanlar vardı. Üstelik bir de yap işlet devret modeliyle. Oysa sağlık faaliyetleri kamu aracılığıyla yapılmalı, mevcut hastaneler iyileştirilmeli. Mahkemenin kararı bu yüzden önemli. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde yeni bir girişim olmaz.”

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