Bakkal esnafının geleceği yok

Aycan Karadağ

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, bakkal esnafının yaşadığı sorunları BirGün’e anlattı. Bağcı, bakkal esnafının en büyük sorununun haksız rekabet olduğunu vurgulayarak, “Zincir marketler bakkallar gibi değil. Bakkallar sadece bakkaliye ürünleri satabiliyorken bu marketler manav ürünlerinden kasap, bakkal ürünlerine kadar her şeyi satıyorlar. Bu da haksız rekabeti doğuruyor” diye konuştu.

BANKA KÂRA ORTAK OLUYOR

Bakkal esnafının zor günler geçirdiğini dile getiren Bağcı, “Dükkânlar, babalardan çocuklara kalıyor. Çocuklar da mülkü hemen elden çıkarıyor. Bakkallar olarak gelişen teknolojiye ayak uyduramadık. Döneme ayak uydurabilmemiz için mutlaka dışarıdan kredi olarak destek almamız lazım. Özellikle yeni dönemde moda olan kredi kartı ile alışveriş de esnafı çok kötü etkiliyor. Çünkü hem üründen istediğiniz karı elde edemiyorsunuz hem de bir nevi banka size ortak oluyor” diye konuştu.

KRİZ İLK BAKKALı VURUYOR

Yaşanan ekonomik kriz ilk olarak bakkal esnafını vurduğunu dile getiren Bağcı, “Bakkal esnafının bir özelliği de, komşusuna, tanıdığına ürünleri veresiye satması krizlerde ilk kendisinin etkilenmesine sebep oluyor. Bakkallar veresiyeyi kaldırdığı an insanların ayağı iyice kesilir. Fakat halkımız şunu bilmiyor; bu zincir marketler güzel bir strateji ile reklam bombardımanı ile ürünleri ucuz gibi gösteriyor ama kimsenin ürünün gramajından ve kalitesinden haberi yok” dedi.

Rakibimiz ÜÇ HARFLİ MARKETLER

Market zincirlerle rekabet etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Bağcı “Bugün bakkal esnafının en büyük rakibi ‘üç harfli marketler’. Küçücük köylerde bile pazarı onlar ele geçirmeye başladı. Onların reklamları ya da bütçeleri bir bakkaldan kat kat fazla bu da haksız rekabetin ortaya çıkmasına sebep oluyor.