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11.06.2019
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Balaban son yolculuğuna uğurlandı

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98 yaşında yaşama veda eden usta ressam İbrahim Balaban bugün Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde bir tören düzenlendi.

Bursa Cezaevi’nde Nâzım Hikmet’in arkadaşı ve aynı zamanda öğrencisi olan Balaban için düzenlenen törende Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bedri Baykam, Turgay Fişekçi, Ekrem Eşkinat ve Balaban’ın oğlu Hasan Nâzım Balaban birer konuşma yaptı.

Oğul Balaban konuşmasında, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada bulunduğunuz için. Birkaç gündür kötü durumdayım. Biliyordum sonucun böyle olacağını, iki aydır yatıyordu. Ama ölüm, ayrılık öyle bir şey ki, kabullenmek çok zor. O gidince artık ben büyüdüm diye düşünüyorum. O bana ressam oğlum derdi, böyle gururlanırdı benimle. Onun benden gururlandığı kadar, ben daha çok ondan gururlanıyorum. Çok büyük bir sanatçı. Hayalimizdi bir müze yapmak. Sayın Ekrem Eşkinat’ın önderliğinde bu işi becerdik. Kendi de gördü. O hep derdi ki: Çok şükürün düzlüğündeyiz. Evet çok şükürün düzlüğündeyiz ama işte burada yatıyor. Şimdi onu Seçköy’e, doğduğu topraklara götüreceğiz, anneciğine kavuşacak, kardeşlerine kavuşacak. Onun bir vasiyetiydi Seçköy’de olmak. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz” ifadelerini kullandı.

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Törende Nebil Özgentürk imzalı bir Balaban belgeseli de gösterildi.

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