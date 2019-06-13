Balçova’da orman yangını: Evlere sıçradı

İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının bölgedeki iki eve sıçradığı belirtildi.

İHA’nın haberine göre yangın, Balçova ilçesindeki bir ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlarken, ekipler yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan, yangının bölgedeki iki eve sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin bu evlerdeki yangına da müdahale ettiği belirtildi.