Balçova’da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Balçova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tüm-Yerel-Sen ile Balçova Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden 111 kamu çalışanı yararlanacak.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler arasında imzalanan sözleşme sonucunda ulaşım yardımı ve sosyal denge tazminatı birlikte kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatına yüzde 17 oranında zam yapıldı. Yeni zamlar ile birlikte Balçova Belediyesi’nde en düşük kamu çalışanının maaşının 5 bin 500 TL olduğu bildirildi. Kamu çalışanları ayrıca 29 Ekim, Kurban ve Ramazan Bayramları’nda, Yılbaşı ve 1 Mayıs Emek Bayramı’nda da ikramiye alacak. Çalışanların sosyal haklarında da iyileştirme yapıldığı bildirildi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek “Personelimizin daha rahat şartlarda çalışması bizim de hizmet kalitemizi artırıyor. Balçova Halkı’na hizmet eden tüm arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum,” dedi. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ise “Fatma Başkanımız bir anne şefkati ile davranarak personelini enflasyon canavarına ezdirmemek için çaba sarf etti ve güzel bir sözleşmeye imza attık. Bundan sonra da Balçova Halkı’na en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.